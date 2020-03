Arthur Lira é reconduzido para liderança do PP

Gustavo Zucchi

Arthur Lira (PP-AL) continuará como líder de seu partido na Câmara nos Deputados. Nesta quarta-feira, 4, ele foi reconduzido ao posto por aclamação. “Isso aumenta nossa responsabilidade na defesa das bandeiras dessa bancada, sempre unida e aguerrida nas pautas que contribuem para o fortalecimento do Congresso e o desenvolvimento do nosso País”, disse. Lira é também líder do “blocão”, fundado no início deste ano e que reúne mais de 360 deputados. Ele é um dos nomes que podem aparecer no final do ano para a sucessão do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).