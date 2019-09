Lira classifica livro de Janot como ‘mentiroso e mal escrito’

Gustavo Zucchi

O líder do PP na Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), não gostou nem um pouco do livro do ex-PGR, Rodrigo Janot. Na obra, Janot relata que Lira “começou a tremer” ao receber a informação que seria alvo em um inquérito da Lava Jato. “Livro mentiroso e mal escrito do ex-PGR, Rodrigo Janot. A citação ao meu nome apenas reafirma que esse psicopata é um doente desqualificado”, disse o deputado.

Lira não foi o primeiro político a classificar Janot como um “psicopata” nesta segunda-feira, 30. Foi exatamente desta forma que o senador Renan Calheiros classificou o ex-PGR em um tuíte em que se defende das acusações feitas contra ele na Justiça.