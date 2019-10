Arthur Lira vira réu em ação por corrupção passiva

Equipe BR Político

Após decisão da Primeira Turma do STF, nesta terça-feira, 8, o deputado Arthur Lira (PP-AL), virou réu em em ação penal por corrupção passiva. Ele é acusado de ter recebido R$ 106 mil de propina espécie do então presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), Francisco Colombo, em troca de mantê-lo no cargo. Lira teria recebido o dinheiro por meio de um assessor parlamentar, em 2012. O caso foi revelado a partir de investigação de suposto esquema narrado pelo delator Alberto Youssef, apontado como operador financeiro do Partido Progressista (PP), segundo o G1.