Arthur Virgílio faz apelo para vacinação começar pelo Amazonas

O ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB) fez um apelo nesta terça, 12, para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, comece a campanha de vacinação contra a covid-19 no País pelo Amazonas. A capital amazonense, segundo a prefeitura, registra até o momento 91.044 casos confirmados e 3.800 óbitos provocados pela doença. No Estado, são 216.112 casos confirmados e 5.756 mortes pelo novo coronavírus, segundo dados do governo estadual publicados na segunda-feira, 11.

“Deixei a Prefeitura há poucos dias e optei pelo silêncio, mas abro essa exceção porque Manaus berra por socorro. O ministro Pazuello precisa entender que, se o Amazonas é o caso mais grave da pandemia no país, a vacina deve começar por aqui e com urgência”, escreveu o ex-prefeito e ex-ministro do governo FHC.

Ontem, Pazuello cumpriu uma agenda em Manaus, onde anunciou que a imunização da população brasileira terá início no dia D e na hora H.