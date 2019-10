Articulações da fusão DEM e PSL em curso

Equipe BR Político

DEM e PSL podem se fundir. O movimento é anterior à crise aberta pelo presidente Jair Bolsonaro dentro do PSL. Segundo o Estadão, Rodrigo Maia até já avisou a aliados do Centrão que a fusão deve ocorrer caso Bolsonaro saia mesmo do PSL, enquanto, por outro lado, o namoro do DEM com o PSDB empaca. Em Salvador, por exemplo, PSL e DEM já são casados. Já em São Paulo, o DEM está de olho na deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que teria a opção também de se filiar ao PSDB para disputar a Prefeitura de São Paulo.

O movimento dos dois partidos agrada ao Centrão porque seus mais de 200 integrantes não querem ver prosperar o surgimento de uma nova sigla de alma bolsonarista a um ano da eleição municipal.