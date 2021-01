Artigo: Biden e a política externa para o Brasil

Equipe BR Político

João Feres Júnior e Debora Gershon*

Um estudante da política externa dos Estados Unidos logo aprende que ela está intimamente ligada à política doméstica. A regra geral é que, salvo assunto de comprovado interesse nacional, questões de política externa são muito sensíveis a grupos de pressão diretamente interessados em cada país e região que atuam junto ao Executivo e Parlamento daquele país.

No que toca às grandes questões, as forças políticas domésticas se posicionaram diferentemente nos dois últimos períodos históricos: Guerra Fria e Globalização. Os democratas sempre mais intervencionistas no primeiro período e multilateralistas no segundo, e os republicanos mais isolacionistas e unilateralistas, respectivamente.

O multilateralismo democrata sempre se deu na esteira da promoção do livre comércio, da financeirização e da liberalização de mercados em outros países. Ironicamente, essa mesma posição produziu internamente um aumento crescente das desigualdades e a alienação em massa dos brancos pobres, eleitorado que nutriu e nutre o trumpismo. Para tentar desarmar essa bomba político-social, montada pelas políticas democratas e republicanas, Joe Biden teria que fazer um governo verdadeiramente social-democrata, com políticas sociais distributivistas, quebrando o paradigma pró-business das administrações democratas que o precederam.

Se Biden levar a sério a tarefa de desmontar o trumpismo, terá que reconhecer que ele estabeleceu laços mundo afora e reorientar a política doméstica para que ela tenha eco na política externa do país. Ou seja, Biden terá que ser capaz de olhar para além dos interesses domésticos regionais e setoriais de seu país, a fim de colaborar com a reconstrução das democracias ora combalidas.

Se feita essa opção, pode haver algum impacto no Brasil. As recorrentes tentativas de Bolsonaro de fragilizar as instituições políticas nacionais poderiam animar o presidente dos EUA ao exercício de uma oposição mais ampla ao governo brasileiro do que que a questão ambiental.

Mas Joe Biden é um velho democrata, com posições históricas muito afeitas ao paradigma democrata pró-business. Seria ele capaz da façanha hercúlea de revolucionar a política doméstica e externa estadunidense? Aos seres humanos é dada somente uma vida, mas, neste caso, o ceticismo é recomendado.

Para o Brasil, o cenário mais provável é o de pressões comedidas em questões pontuais, suficientes para constranger politicamente o presidente, mas que não causem quaisquer danos à política comercial norte-americana.

*Débora Gershon – Cientista Política. Doutora (IESP/UERJ) e mestre em Ciência Política (IUPERJ), com pós doutorado pela University of California, San Diego (UCSD) e pesquisadora do Observatório Legislativo Brasileiro (OLB).

João Feres Júnior – Professor associado do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP/UERJ), doutor em Ciência Política pela City University of New York, Graduate Center e coordenador do Observatório Legislativo Brasileiro, núcleo de pesquisa do IESP/UERJ).