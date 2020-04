Artistas cobram silêncio de Regina Duarte

Artistas de várias áreas cobraram o silêncio da secretária nacional de Cultura, Regina Duarte, em relação à morte de três expoentes da Cultura nacional, o músico Moraes Moreira e os escritores Rubem Fonseca e Luis Garcia-Roza. “Cultura também é cultivar bons hábitos”, disse, em vídeo postado nas redes sociais, o ator Marcos Caruso, que já atuou com Regina em telenovelas.

Ele se disse triste pelo silêncio, não citou a colega pessoalmente, mas falou que seria “o mínimo” uma nota de pesar pela perda dos três artistas.

Em outra iniciativa, um grupo de artistas participou de um vídeo postado no Instagram cobrando da secretária um posicionamento pela liberação do Fundo Nacional de Cultura como forma de aplacar a grave crise do setor, agravada pela pandemia de covid-19.

O movimento, batizado de Artigo 5º, é integrado por artistas de várias áreas. No vídeo, cerca de 20 deles perguntam “cadê Regina”, em alusão ao sumiço público da atriz diante das demandas do setor.