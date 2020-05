Artistas criticam Regina Duarte: ‘Rainha do sucateamento cultural’

A classe artística reagiu fortemente à entrevista da secretária especial de Cultura, Regina Duarte, à CNN Brasil, na quinta-feira (7). A atriz minimizou o período da ditadura militar e mortes de nomes importantes da cultura nacional, como o cantor e compositor Moraes Moreira, o escritor Rubem Fonseca, o compositor Aldir Blanc e o ator Flávio Migliaccio.

As críticas vieram até mesmo de colegas da atriz na Rede Globo. O ator Bruno Gagliasso disse que os comentários de Regina não merecem desculpas. “Não dá pra desculpar não, Regina. Não dá pra desculpar o seu deboche com torturados pelo Estado, sua naturalização da barbárie”, escreveu. Em outro trecho, Gagliasso disse que “não dá pra desculpar seu silêncio, sua falta de projetos, a forma como você trata os trabalhadores do audiovisual brasileiro. Não dá pra desculpar sua falta de diálogo com a categoria, a sua estupidez com jornalistas e ex-colegas de trabalho”, escreveu no Instagram.

A atriz Alice Wegmann também cobrou da secretária ações para que a cadeia produtiva da indústria artística seja socorrida em meio à crise no setor. “Espero que se ainda restar algo de bom na senhora, a senhora ajude a classe que já pertenceu algum dia. Muitos artistas e técnicos trabalham muito e nesse momento estão passando necessidade e sim, precisam de você. Você vem provando ser o contrário do que um artista é”, escreveu Alice.

O ator João Vicente de Castro publicou uma foto de Regina em das novelas estreladas pela atual secretária, Rainha da Sucata, para chamá-la de “rainha do sucateamento cultural”. O ator Tonico Pereira afirmou que antes de assistir a entrevista já pensava que “seria péssimo”, mas que a atriz conseguiu surpreender: “Foi muito pior do que eu pensava”.

Durante a entrevista, a secretária deu um “chilique” quando foi exibido um vídeo da atriz Maitê Proença pedindo que a secretária apresente soluções para a classe artística em meio à pandemia do novo coronavírus. A reação de Regina também recebeu comentários. Um deles foi feito pela cantora Anitta. “Se recusar a ouvir uma opinião contrária logo depois de enaltecer os tempos de ditadura me causa muito medo. Até porque eu e muitos dos meus amigos seríamos os primeiros censurados caso esse regime voltasse ao Brasil e nós continuássemos no exercício do nosso trabalho”, escreveu.