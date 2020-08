Artistas gravam vídeo contra PL que muda regra de direitos autorais

Um grupo de alguns dos principais músicos do País gravou um vídeo se manifestando contra um projeto de lei que altera as atuais regras de pagamento de direitos autorais. O PL 3968/1997 suspende a cobrança por órgãos públicos, entidades filantrópicas e em cabines de navio de turismo e quartos de hotel.

Nomes como de Milton Nascimento, Caetano Veloso, Lenine, Samuel Rosa, Nando Reis, Frejat entre outros questionam não apenas o PL, mas também as motivações para ele ter voltado para pauta em meio à pandemia de coronavírus. “Projetos de lei nunca deveriam ser discutidos as pressas, em meio a uma pandemia, todas as partes precisam ser ouvidas”, diz no vídeo Nando Reis. “O PL é de 1997, porque ele seria urgente?”, questiona Lenine.

Nós estamos do lado dos artistas, que precisam ter seus trabalhos reconhecidos e remunerados. É fundamental valorizar a cultura e seus profissionais! #NãoAoPL3968 pic.twitter.com/kNFR7cV9qT — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 13, 2020

O PL foi adensado junto ao projeto 3992/2020, de autoria do deputado Geninho Zuliani (DEM/SP), mas acabou não sendo votado nesta semana, como estava previsto na pauta. Mais de 30 entidades do setor musical também se manifestarem, emitindo uma nota contra a votação do PL neste momento.