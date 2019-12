Artistas pedem apoio da OAB contra MP de Bolsonaro

Equipe BR Político

A pedido da Associação Procure Saber (APS), que reúne artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Fafá de Belém a OAB vai pedir ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, David Alcolumbre (DEM-AP), a retirada do trecho do texto da MP 907 que desobriga hotéis e navios de pagar direitos autorais por músicas tocadas em seus quartos. A proposta editada pelo presidente Jair Bolsonaro foi publicada no Diário Oficial da União de 27 de novembro.

Na última quarta-feira, 4, a presidente da APS, Paula Lavigne, e os cantores Frejat e Ivan Lins se reuniram com o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, em Brasília. O grupo considera a medida como “absurda”.