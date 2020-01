As afinidades entre a Índia de Modi e Bolsonaro

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro já está em Nova Délhi, capital da Índia, onde fica até a próxima segunda-feira, 27, para uma viagem que mistura diplomacia e interesse comercial. A agenda será intensa. Já no sábado, Bolsonaro vai se reunir com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Eles devem anunciar mais de dez acordos bilaterais. Como você leu no BRP, os resultados da viagem devem ser imediatos.

Além de serem líderes de direita, Bolsonaro e Modi têm em comum o nacionalismo e uma grande quantidade de críticas internacionais. O indiano, inclusive, estampa a capa desta semana da revista britânica The Economist, com o título “Índia intolerante: como Modi está colocando em perigo a maior democracia do mundo”.

Após a aprovação de uma lei que facilita a obtenção de cidadania para imigrantes não muçulmanos de Paquistão, Bangladesh e Afeganistão tem rendido protestos e críticas a Modi. A medida foi vista como discriminatória e parte do plano de dominação hindu do premiê. Enquanto isso, no Brasil, o governo de Bolsonaro é associado com “nazismo” e “racismo”.

Em contraponto a essa imagem, Bolsonaro vai depositar flores no Memorial de Mahatma Gandhi, líder pacifista e um dos fundadores da Índia moderna.