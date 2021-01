As contas otimistas do grupo de Baleia na disputa pela Câmara

A menos de um mês da eleição para a presidência da Câmara, os aliados do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) estão otimistas com suas chances na disputa. As contas do grupo apontam hoje para uma vantagem entre 40 e 50 votos sobre Arthur Lira (PP-AL).

Mas reconhecem que, para essa previsão se concretizar, alguns cuidados devem ser tomados para não desagradar aliados. Um exemplo foi o princípio de incêndio politico deste domingo com a bancada do PT por conta de declarações contrárias à abertura de um eventual impeachment de Jair Bolsonaro. Baleia precisou ligar para a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para garantir que só não pretende fazer juízos antecipados.