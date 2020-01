As intenções de Luiz Ramos para 2020

Equipe BR Político

O ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, responsável pela articulação do Planalto com o Congresso, usou o Twitter para enviar uma mensagem positiva sobre o relacionamento mais “institucional” e “fraterno” que espera ter com os parlamentares ao longo do novo ano.”Primeira semana do ano, estamos muito motivados para fazer o nosso melhor em 2020!”, escreveu o ministro.

No ano passado, Ramos foi alvo de críticas por uma ala do Congresso que consideravam que o ministro não conseguia cumprir com os acordos firmados. “Buscar cada vez mais um relacionamento institucional e fraterno com o Parlamento, nas pessoas de seus presidentes, e dos líderes dos partidos políticos!! Democracia nos impõe diálogo e conciliação!!”, finalizou.