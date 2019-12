Gustavo Zucchi

Apesar de já ter se despedido de Brasília para a folga de ano-novo, o presidente Jair Bolsonaro continua ativo nas redes sociais justificando o polêmico juiz de garantia. Desta vez, ele postou um vídeo no qual um narrador conta uma parábola. Na legenda, Bolsonaro perguntou para os seus seguidores: “As minhas decisões sempre deverão coincidir com aquelas que seriam as suas?”. “Eu deveria sempre ouvir alguém, mais experiente, antes de agir, ou não?”, escreveu o presidente.