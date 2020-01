A missão de Tereza Cristina na Índia

Equipe BR Político

Escalada para conter a tensão e fortalecer a relação comercial entre o Brasil e países árabes em 2019, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, começa o ano com o encargo de negociar e mediar acordos na área com a Índia. A partir desta sexta-feira, 24, a ministra se junta ao presidente Jair Bolsonaro em uma agenda de encontros para firmar acordos e declarações de cooperação com o país. A ministra já estava no país para encontros com ministros indianos da área da agricultura, alimentos e pecuária.

Na área, os principais pontos para o Brasil serão a discussão da redução das tarifas de importação de carne de frango pela Índia e, junto ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o incentivo ao aumento da produção de etanol pelo país, que é grande produtor de cana de açúcar.

Entre as parcerias a serem firmadas com a mediação da ministra está uma declaração conjunta entre o ministério brasileiro e o Ministério da Pecuária, Pesca e Lácteos da Índia para cooperação em saúde animal e melhoramento genético bovino. Tereza Cristina também participará de negociações para aumentar a oferta de produtos agropecuários brasileiros para o mercado indiano, segundo informe do ministério.