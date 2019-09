As ‘mitadas’ pouco estratégicas de Bolsonaro

Equipe BR Político

As últimas “mitadas” pouco estratégicas do presidente Jair Bolsonaro podem custar caro aos cofres brasileiros. Em sua coluna no Estadão neste domingo, a editora do BR18 Vera Magalhães explica que comprar briga com o possível próximo presidente da Argentina (caso a chapa Fernandez-Kirchner vença) e desdenhar dos recursos para o Fundo Amazônia vindos da Noruega e da Alemanha não foram atitudes que primaram pela inteligência. “O presidente e seu ministro do Meio Ambiente preferem mitar para a aldeia de convertidos, não se importando nem em ameaçar, no médio prazo, a reputação inclusive do agronegócio brasileiro, que teoricamente pretendem prestigiar.”

“Perante o mundo, uma política externa assim abilolada deteriora a imagem do Brasil, que passa a ser visto como um País que despreza acordos, trata parceiros como inimigos, debocha de aliados, se porta de forma subserviente em relação aos Estados Unidos e não tem nenhum plano de ação para conter o inconteste aumento do desmatamento que já nos faz perder dinheiro e pode nos levar no curto prazo a perder negócios.”