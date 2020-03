‘As pessoas vão tomar as ruas, vai haver saques’, diz líder em Paraisópolis

Impossibilitada de seguir as recomendação mínimas de combate ao coronavírus, como isolamento social, uso de álcool em gel e higienização das mãos, a população das favelas será uma das principais afetadas pela pandemia, segundo previsão de um dos líderes e fundadores do G-10 Favelas, bloco que reúne representantes de favelas do Rio, Amazonas, Pará, Pernambuco, Maranhão e Distrito Federal, Gilson Rodrigues. Em entrevista à BBC Brasil, ele critica a falta de um plano específico do governo federal para as comunidades carentes. Ele reflete o temor dos moradores das comunidades de que uma das medidas federais de controle da pandemia nas favelas seja o envio do Exército para controlar quem entra e sai dos aglomerados. Mas vai além. “O que está se desenhando no Brasil, que parece planejado, é deixar os pobres morrerem. E vai acontecer uma situação de guerra civil. Porque se as pessoas começam a passar fome, tudo fechado, sem perspectiva, e sem apoio do governo, o que vai acontecer? As pessoas vão tomar as ruas, vai haver saques”, declara. Gilson também é líder comunitário e presidente da União de Moradores e Comerciantes de Paraisópolis, comunidade com 100 mil habitantes na zona sul de São Paulo.

Na quarta, 18, o ministro Paulo Guedes anunciou a liberação de R$ 200 para distribuir a cada um dos “38 milhões” trabalhadores informais e autônomos por três meses. “A preocupação do presidente é o mercado informal. São 38 milhões de brasileiros vendendo mate, sem emprego formal, flanelinhas. Chamamos de autônomos. Vamos atender esse grupo”, disse ele. Hoje, o aluguel de um barraco na Vila Margarida, por exemplo, periferia de São Vicente (SP), não sai por menos de R$ 400. Como você leu mais cedo aqui no BRP, o setor de comércio prevê demissão de cinco milhões de trabalhadores até abril.