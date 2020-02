As prioridades do Congresso no ano, segundo Alcolumbre

Equipe BR Político

A reforma tributária e a autonomia do Banco Central serão as pautas prioritárias do Congresso em 2020. A afirmação é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

“A prioridade do Congresso Nacional neste ano é dar continuidade às reformas estruturais tão urgentes ao país. Prioritárias no Parlamento, as pautas econômicas e sociais promoverão a retomada do crescimento e estabilidade que o Brasil precisa”, escreveu o parlamentar no Twitter, na noite de domingo, 2.

Ele defendeu ainda que também seja aprovado ainda no primeiro semestre o Marco Legal do Saneamento Básico, votado em dezembro do ano passado pela Câmara dos Deputados. “A conclusão da Reforma Tributária, com a simplificação de impostos aos brasileiros, e a análise do marco legal do saneamento básico estão entre os temas prioritários deste primeiro semestre. Investimentos no setor é o caminho para a redução das desigualdades sociais”, escreveu.

