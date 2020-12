As ‘promessas de campanha’ de Lira que miram a oposição

Em seu declaração após ser oficializado como candidato à Presidência da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez uma série de promessas. Algumas como recado claro para oposição. Duas chamaram a atenção de parlamentares: a primeira que distribuirá relatorias de projetos de forma proporcional ao tamanho de cada bancada. Isso, por exemplo, favoreceria ao PT, que tem o maior número de parlamentares da Câmara e hoje tem uma tendência maior a votar em um candidato apoiado por Rodrigo Maia (DEM-RJ).

A segunda foi a postura de “moderado”, tentando se vender como um “centrista” que irá domar os extremos. Passou sinal de que não estaria comprometido com a pauta de costumes do Palácio do Planalto, apesar do apoio de Jair Bolsonaro. Como mostrou o BRP, Lira tenta atrair parte do PSB para seu bloco, na tentativa de vencer Maia na eleição para presidência da Câmara que acontece em fevereiro.