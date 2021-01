Asfixia em Manaus: general Pazuello sabia

O Ministério da Saúde soube da “crítica situação do esvaziamento de estoque de oxigênio em Manaus” no dia 8 de janeiro, seis dias antes do insumo se esgotar em vários hospitais da capital amazonense, levando pacientes à morte por asfixia. A informação consta de documento entregue pela Advocacia-Geral da União ao Supremo Tribunal Federal. A pasta é comandada por um general da ativa das Forças Armadas, Eduardo Pazuello.

As informações foram prestadas no domingo, 17, a pedido do ministro Ricardo Ricardo Lewandowski, que determinou no último dia 15, que o governo federal fornecesse oxigênio e outros insumos necessários ao atendimento de pacientes internados em Manaus. Na ocasião o ministro também ordenou que o governo apresentasse à Corte um plano com estratégias de enfrentamento da situação de emergência no Amazonas.

Em sua visita no dia 11 à capital amazonense, o general citou um exemplo em sua família de falta de oxigênio. Na ocasião, em tom autoritário, fez defesa aos governantes locais do uso da hidroxicloroquina, que não tem qualquer comprovação científica de eficácia contra a covid-19, mas revestida de um eufemismo: o tal “tratamento precoce”.

A gestão de Pazuello à frente da Saúde é alvo de críticas internas nas FA. Ele resiste em ir para a reserva, o que draga junto as FA ao contexto de sua má gestão na pasta, especialmente marcada agora pelo início da vacinação no Estado de São Paulo e também pelo enrosco das importações de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford da Índia.