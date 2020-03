Assediados por claque, jornalistas deixam entrevista com Bolsonaro

Um grupo de jornalistas reagiu a hostilidades de simpatizantes bolsonaristas estimuladas pelo presidente Jair Bolsonaro em entrevista na porta do Palácio da Alvorada nesta manhã de terça, 31. A reação ocorreu após o chefe do Planalto ser questionado sobre as novas recomendações do ministro Luiz Henrique Mandetta a favor do isolamento social nesta pandemia do coronavírus, mas antes que pudesse responder, um dos apoiadores do presidente começou a xingar os profissionais presentes por, segundo o desconhecido, “jogar o ministro Mandetta contra o presidente”. “Ele vai falar, não é vocês não”, permitiu Bolsonaro. Na sequência, alguns repórteres se afastaram para surpresa de Bolsonaro. “Mas vão abandonar o povo? Nunca vi isso, a imprensa que não gosta do povo”, debochou. A partir daí, o homem seguiu seu discurso de que isso era porque a imprensa não se conformaria com a existência de canais de informação na internet, citando ao menos dois deles, enquanto outro dizia que “vocês perderam o monopólio da informação, a era das trevas acabou, meu amigo”. Mas antes de tudo isso, um deles, se não o mesmo simpatizante, havia chamado a imprensa de “abutres, só esperando para poder ferrar com o Brasil”.