Assembleia reitera pedido de intervenção federal no Amazonas

Treze dos 24 deputados estaduais Assembleia Legislativa do Amazonas reforçaram ontem pedido para que o Ministério da Defesa intervenha no Estado em razão da pandemia do novo coronavírus. Os parlamentares citam a necessidade de “fiscalização do uso dos recursos do Fundo Estadual de Saúde no aluguel do Hospital Nilton Lins, que foi inaugurado sem estrutura, leitos, insumos e recursos humanos” e pedem fiscalização e auditoria das ações tomadas pelo governador Wilson Lima (PSC) de combate ao novo coronavírus. O Estado do Amazonas registra 304 mortes pela doença e 3.388 casos confirmados. Na capital, Manaus, já há déficit funerário.

“O que nos deixa com o sentimento de dever cumprido é que os motivos citados na manifestação dessas instituições (Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE)) são exatamente os mesmos apresentados no nosso pedido de intervenção federal aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas e entregue ao presidente Jair Bolsonaro”, diz a carta.

O governo estadual afirmou ao BRP que “não há tratativas sobre esse assunto entre o Governo Federal e o Governo do Estado. O Governo do Amazonas tem mantido diálogo com os órgãos federais no sentido de alinhar a ampliação do apoio ao Amazonas no enfrentamento à pandemia de Covid-19, sobretudo com o crescimento acelerado de casos frente à estrutura limitada da rede estadual”.