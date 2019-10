Assessor acusa ‘Carteiro Reaça’ de rachadinha

Equipe BR Político

Um ex-assessor parlamentar do deputado estadual Gil Dinis (PSL-SP), conhecido como “Carteiro Reaça”, está acusando o político de praticar o esquema de “rachadinha” em seu gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo. À Procuradoria-Geral de Justiça, Alexandre de Andrade Junqueira disse que ganhava, em média, R$ 15,5 mil e que pediam para que ele “devolvesse parte do salário” e, “principalmente, as GEDS (gratificações), que só foram incorporadas ao meu salário para que eu as devolvesse em dinheiro para o Deputado”, como mostra reportagem do Estadão. Ele afirmou que foi afastado por se recusar a participar do esquema.