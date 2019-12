Assessor da Casa Civil insinua que ‘esquerda’ teria atacado Porta dos Fundos

Equipe BR Político

O assessor especial da Casa Civil Felipe Cruz Pedri insinuou, pelo Twitter, que a esquerda poderia estar por trás do ataque à sede do grupo de humor Porta dos Fundos, ocorrido na última terça-feira, 24. Pedri não especificou, porém, a quais grupos estaria se referindo. Em uma série de tuítes, o assessor afirma que o uso de coquetel molotov e o suposto uso de “linguagem de esquerda” no vídeo do grupo que diz ser responsável pelo atentado caracterizariam, em sua opinião, uma ação da esquerda.

“Escrevi que há muito mais elementos característicos da esquerda no ataque ao Portas dos Fundos e o esgoto marxista veio abaixo”, escreveu em um dos posts. Pouco conhecido, Pedri foi um dos assessores do Planalto que escreveram o manifesto de fundação do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro tenta criar.

Os bandidos que atacaram a sede do Porta Dos Fundos: – usaram molotovs(bombas de esquerda)

– agiram em milícia(esquerda)

– Produziram um vídeo com linguagem de esquerda para dizer que eram da direita “cristã”, “integralista”-com uma bandeira recém saída da costureira ao fundo. — Felipe Cruz Pedri (@FelipePedri) December 26, 2019