Assessor de Bia Kicis faz piada com morte de Marielle

Equipe BR Político

O assessor parlamentar Evandro de Araújo Paulo, que trabalha com a deputada Bia Kicis (PSL-DF), publicou no Facebook uma foto na qual faz debocha da morte da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ), morta em abril de 2018.

Na foto, ele aparece segurando uma camiseta com o desenho da vereadora assassinada, e a frase: “Marielle vive, enchendo o saco (sic)”.

A foto foi publicada no dia 31 de dezembro e foi tirada dentro do gabinete da deputada. O Facebook considerou a postagem como “conteúdo cruel” ou insensivo” e bloqueou a publicação. Procurado pela revista Época, o assessor não respondeu. Em nota, a deputada afirmou que “não sabia da postagem, e quando tomou conhecimento repreendeu o assessor, proibindo-o de tirar fotos para o perfil dentro do ambiente de trabalho”.

Esse não é o primeiro episódio em que pessoal ligadas ao PSL, ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, desrespeitam a morte da vereadora. Durante a eleição de 2018, dois candidatos do PSL retiraram e quebraram uma placa em memória da vereadora.