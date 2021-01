Assessor de Bolsonaro é cobrado por olavistas sobre parceria por vacinas chinesas

O assessor especial para Assuntos Internacionais do Presidente da República, Filipe G. Martins, conhecido por “Sorocabannon” nos círculos íntimos, está tendo trabalho para explicar aos seus colegas olavistas a negociação do governo por insumos da CoronaVac. A trupe está cobrando Filipe pela “comemoração” do governo sobre a bem-sucedida interlocução com os chineses, que, inclusive, foi disputada com João Doria (PSDB).

“Não estamos falando em triunfo político, mas demonstrando que não há qualquer prejuízo às relações econômicas e comerciais decorrentes de nossas posições morais e geopolíticas na frente externa”, afirmou o assessor presidencial em resposta a seguidores em seu Facebook.

A ala mais extremista de apoiadores de Jair Bolsonaro não gostou de ver o presidente agradecendo a “sensibilidade” da China e a manutenção do país asiático como grande parceiro comercial. Seus próprios seguidores acusaram o governo de se resignar “ao neoimperialismo chinês em detrimento de qualquer consideração moral ou geopolítica”.

“Esse tipo de afirmação, aliás, é que demonstra aprisionamento numa segunda realidade, na qual os fatos e os dados cedem lugar para a exaltação imaginativa que toma o potencial pelo atual e que não leva em consideração nem mesmo a situação concreta do país”, afirmou.

“Se você acredita que é possível operar esse tipo de mudança em dois anos, sendo um deles totalmente consumidos por esforços de combate a uma crise sanitária e em meio a uma guerra dissimulada, você precisa estudar mais e melhor sobre geopolítica e sobre relações internacionais e buscar informações sobre como funcionam as cadeias globais de produção”, defendeu.

Olavo de Carvalho e seus seguidores representam a frente mais “resistente” ao uso de vacinas contra o coronavírus. O “guru” já afirmou em mais de uma ocasião que não acredita na existência da pandemia, que só no Brasil já matou mais de 200 mil pessoas. E, divulgando teorias da conspiração sem pé nem cabeça, colocam em xeque a eficácia e segurança das vacinas, não apenas a desenvolvida pelo Instituto Butantan com a Sinovac.