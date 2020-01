Assessor de Guedes entre 29 denunciados

Equipe BR Político

O juiz federal Vallisney de Souza Oliveira, da 10.ª Vara Federal de Brasília, aceitou a denúncia contra 29 ex-executivos dos fundos de pensões Petros, Funcef, Previ e Valia da força-tarefa da Operação Greenfield, entre eles Esteves Pedro Colnago Júnior, assessor do ministro Paulo Guedes. O Ministério da Economia afirma, por meio de nota, que Colnago “está à disposição da força-tarefa da Greenfield, do Ministério Público Federal, para prestar os esclarecimentos relacionados à gestão dos fundos de pensão”, informa o Estadão. “O assessor esclarece que todas as atividades exercidas como membro do Conselho Deliberativo do Fundação dos Economiários Federais (Funcef) ocorreram em consonância com o regimento interno e demais normas legais”. Os crimes teriam ocorrido entre 2011 e 2016.

As investigações apontaram que os então gestores dos fundos de pensão ignoraram os riscos dos investimentos na Sete Brasil, as diretrizes do mercado financeiro, do Conselho Nacional Monetário, dos próprios regimentos internos, bem como não foram realizados estudos de viabilidade sobre os aportes. Inicialmente, a Sete Brasil seria responsável pela construção de sete sondas, do total de 28. No entanto, acabou sendo contratada para a construção das 28, divididas em duas etapas.