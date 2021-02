Assessor exonerado por ‘voo imoral’ ganha cargo no 1º escalão

Atual assessor especial do Ministério do Meio Ambiente, José Vicente Santini foi nomeado, nesta segunda-feira, 8, para o cargo de secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência. A nomeação ocorre pouco mais de um ano dele ser exonerado por voar um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) de forma “completamente imoral”, nas palavras do presidente Jair Bolsonaro.

O episódio ocorreu em janeiro de 2020, quando Santini era o número 2 da Casa Civil, então comandada pelo ministro Onyx Lorenzoni, e viajou em um jato da FAB para participar de uma reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Depois, ele seguiu na aeronave para a Índia para acompanhar uma viagem presidencial. Na época, Onyx estava de férias, e Santini respondia como interino.

À época, ele foi demitido, mas um dia depois, foi nomeado para outro cargo na mesma pasta. Santini, no entanto, durou pouco como assessor especial da Secretaria de Relacionamento Externo, pois a repercussão da manobra fez com que Bolsonaro tornasse a nomeação sem efeito.

Agora, no novo cargo, Santini vai substituir Clóvis Felix Curado Junior como número 2 de Pedro Cesar de Souza, que está com os dias contados no Planalto. Quem entrará no lugar dele será Onyx Lorenzoni. A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) de hoje e faz parte da reforma ministerial pretendida pelo presidente Bolsonaro.