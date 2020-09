Assessor que usou voo da FAB ganha cargo no Meio Ambiente

Menos de um ano depois de ser demitido por utilizar um avião da Força Área Brasileira (FAB) para ir à Europa e à Ásia acompanhar uma viagem do presidente Jair Bolsonaro, o ex-secretário executivo da Casa Civil José Vicente Santini vai assumir um novo cargo no governo Bolsonaro: será assessor especial do ministro do Meio Ambiente. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 16, e é assinada por Ricardo Salles.

Segundo o Broadcast Político, a volta de Santini teve o aval do Palácio do Planalto após os três processos que ele respondia terem sido encerrados por não apontarem irregularidade no uso feito por ele da aeronave.

Na época da demissão, Santini estava como ministro interino da pasta, substituindo o então titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que estava de férias. O ex-secretário, alegando falta de tempo hábil para cumprir os compromissos, utilizou o jato para ir a uma reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, e depois se juntar à comitiva presidencial que estava na capital indiana.