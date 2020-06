Assessoria diz que post sobre auxílio foi equívoco; Bolsonaro ainda discute o tema

Duas horas depois de o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, anunciar e apagar publicação no Twitter sobre a prorrogação do auxílio emergencial, a assessoria de imprensa da pasta afirmou que a postagem foi um “equívoco” e que os valores ainda estão sendo discutidos internamente pelo governo.

“O governo vai pagar três parcelas adicionais (de R$ 500, R$ 400 e R$ 300) do auxílio emergencial. A proposta faria o benefício chegar nesta ano a pelo menos R$ 229,5 bilhões. Isso é 53% de toda a transferência de renda já feita no programa Bolsa Família desde seu início, em 2004”, escreveu o ministro na mensagem, que foi apagada minutos depois.

Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e alguns ministros para tratar da extensão do auxílio emergencial. Ao chegar ao Palácio do Planalto, Guimarães afirmou que os valores das novas parcelas serão discutidos no encontro.