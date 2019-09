Associação convoca protesto contra indicação de Aras

Equipe BR Político

A escolha do subprocurador Augusto Aras para chefiar a Procuradoria-Geral da República desagradou tanto à Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) que a entidade decidiu convocar a classe para um protesto na próxima segunda-feira, 9. “Diante da absoluta contrariedade da classe com a referida indicação, conclama os colegas de todo o país para o Dia Nacional de Mobilização e Protesto, que ocorrerá na próxima segunda-feira (9)”, escreve a associação em nota divulgada nesta quinta.

A ANPR diz que Aras não tem “liderança” para comandar o Ministério Público Federal, que a escolha é resultado de uma “escolha pessoal” do presidente com o escolhido, que o MP é um órgão independente, que a escolha representa “um retrocesso institucional e democrático” e que a decisão de não seguir a lista tríplice, elaborada pela ANPR, “interrompe um costume constitucional de quase duas décadas, seguido pelos outros 29 Ministérios Públicos do país”.