Associação do BNDES: ‘Quem tem fama de parasita é o mercado financeiro’

Equipe BR Político

Com toda elegância, o presidente da Associação dos Funcionários do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Arthur Koblitz, reagiu à fala do ministro Paulo Guedes, que hoje comparou funcionário público a parasitas. “O ministro fez toda a sua vida no mercado financeiro, curioso ele falar isso, porque quem tem essa fama de parasita é o mercado financeiro”, disse ele nesta sexta, 7, ao Broadcast Político.

Segundo ele, todo o setor público brasileiro é concursado e portanto selecionado por mérito. “No caso do BNDES é quase uma unanimidade a qualidade de seus funcionários”, reforçou.

Após forte reação de aliados e oposição, o Ministério da Economia emitiu uma nota em que diz “reconhecer a elevada qualidade do quadro de servidores”. Acrescenta que a fala do economista foi tirada de contexto pela imprensa. “Durante evento no Rio de Janeiro, ele falou sobre entes da Federação que estão com despesas acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Nessa situação extrema, não sobram recursos para gastos essenciais em áreas fundamentais como saúde, educação e saneamento”.