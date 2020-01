Astronauta-ministro aparece para dizer que a Terra é redonda

Equipe BR Político

O astronauta Marcos Pontes, também ministro da Ciência, finalmente apareceu para dar uma informação tão importante quanto irrelevante: a Terra é redonda. Na noite de terça, 21, ele postou uma foto de imagem do planeta. “Para quem ainda acha que a Terra é plana, veja segunda foto… kkk”, publicou ele no Twitter ao compartilhar um post da Agência Espacial Americana, a Nasa.

Piloto de caça e engenheiro aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), com mestrado em Engenharia de Sistemas pela Naval Postgraduate School, na Califórnia, nos Estados Unidos, Pontes foi selecionado em 1998 para o programa da Nasa, onde foi declarado astronauta, lembra o Estadão. Na época, representantes de vários setores da ciência desqualificaram o trabalho e a carreira de Pontes. Outros criticaram o fato de Pontes capitalizar com merchandising após voltar do espaço, com venda de canecas, travesseiros e afins por meio de seu site.

Em 2014, Pontes se filiou ao PSB para tentar, sem sucesso, um assento como deputado federal por São Paulo. Em 2018, o astronauta se filiou ao PSL, partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito.