Astronauta prevê ‘solução de tratamento’ da covid-19 para maio

O ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, afirmou nesta quarta, 15, que um dos dois remédios conhecidos e já comercializados como eficientes contra o novo coronavírus apresentou eficácia de 94% em pesquisa conduzida por uma equipe de 40 cientistas do Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM). A etapa mais importante, no entanto, que é de testes em pacientes, ainda será feita nas próximas semanas com 500 pacientes internados com a covid-19. Eles serão monitorados ao longo de 14 dias.

A pesquisa clínica será feita em sete hospitais das Forças Armadas, sendo cinco no Rio de Janeiro, um em São Paulo e outro em Brasília. “É um momento muito especial. No máximo na metade de maio teremos uma solução de tratamento. Um remédio sem efeitos colaterais, (com estudo) desenvolvido pela pesquisa brasileira com todo o rigor científico”, disse ele em coletiva. O nome da substância não foi divulgado por questões de segurança.

O ministro também disse que dentro de 20 dias o governo deve concluir a produção de equipamentos de testes da covid-19 com resultado em um minuto. A máquina vai usar inteligência artificial para lançar frequências de luz sobre amostras de saliva e identificar o vírus sem usar reagentes, diz Pontes.