‘Atacar Judiciário é atacar o cidadão’, diz Toffoli

Equipe BR Político

O presidente do STF, ministros Dias Toffoli, comentou nesta sexta-feira, 30, sobre os diversos –e recorrentes– ataques dirigidos à Suprema Corte, afirmando que “atacar o Judiciário é atacar cada um dos cidadãos brasileiros”. Em um evento do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, o magistrado aproveitou para agradecer às lideranças sindicais que, segundo ele, deram apoio ao Tribunal “em um momento muito difícil da nossa democracia, com diversos ataques ao STF e ao Judiciário”.

Toffoli ressaltou ainda a importância da Justiça do Trabalho e lembrou ações do STF que reafirmaram direitos trabalhistas. Segundo o ministro, sempre que acionado, o Supremo “tem invariavelmente defendido os princípios constitucionais em defesa dos trabalhadores e dos direitos sociais”.

O presidente do Supremo também criticou as propagação de fake news, que “visam disseminar o medo”. “Elas vêm para dividir e não para construir, colocam em risco os valores democráticos”, disse, de acordo com o Broadcast Político. Vale lembrar que o STF atualmente conduz um polêmico inquérito para investigar fake news propagadas contra ministros da Corte e de seus familiares.

