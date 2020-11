Ataque hacker atinge STJ e outros órgãos e já é considerado maior da história

O Brasil sofreu nessa semana o que está sendo considerado como o pior ataque hacker que o País já enfrentou. O principal atingido foi o Superior Tribunal de Justiça (STJ), que foi atacado na última terça-feira, 3, e que teve de paralisar todos os trabalhos por causa do bloqueio da base de dados. O hacker conseguiu acesso aos dados e implementou um acesso criptografado. Na sequência, pediu um resgate pela chave.

Assim, a Corte deve ficar parada até o próximo dia 9. Também relataram ataques o Ministério da Saúde e o governo do Distrito Federal, em especial a Secretaria de Economia, também informaram que foram atingidos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi alvo de uma tentativa de ataque no último domingo. Outros Estados brasileiros relataram tentativas de acesso ao sistema do SUS.

Durante a transmissão em suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou o caso. Segundo Bolsonaro, a Polícia Federal já identificou o responsável pelo ataque ao STJ. “O cara hackeou e não consegue ficar duas horas escondido”, brincou o presidente.