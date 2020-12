Até novembro, 28,6 milhões de pessoas fizeram algum teste para covid-19

Chegou a 28,6 milhões o número de pessoas que, até novembro, fizeram algum teste para diagnóstico da covid-19 no Brasil. Desse total, cerca de 6,5 milhões testaram positivo para doença, o que corresponde a 22,7% das pessoas que fizeram teste e 3,1% da população, de acordo com dados da última edição da Pnad Covid-19, divulgada nesta quarta-feira, 23, pelo IBGE.

Na comparação com outubro, mais 2,9 milhões de pessoas realizaram algum exame e 754 mil foram diagnosticadas com o novo coronavírus.

“Até o mês de novembro, 13,5% da população realizou algum teste para diagnosticar Covid-19. O Centro-Oeste apresentou a maior proporção de pessoas que testaram. A testagem também foi maior entre as pessoas declaradas brancas, de 30 a 59 anos de idade, mais escolarizadas e com maior nível de renda”, detalhou a coordenadora da pesquisa, Maria Lucia Viera.

O Distrito Federal (25,6%) continuou na liderança da testagem, com o maior porcentual de pessoas que realizaram testes em novembro, seguido pelos Estados de Goiás (20,7%), Piauí (20,6%) e Amapá (16,9%). As menores taxas de testagem foram registrada s no Acre (8,8%), Pernambuco (9,3%) e Alagoas (10,3%).