Até o Partido Novo não quer saber de debate sobre CPMF

A ideia de criar um imposto nos moldes de antiga CPMF é tão impopular entre o Congresso que até mesmo parlamentares do Novo, partido que costuma se alinhar nas pautas econômicas de Paulo Guedes, manifestou posição contrária. O deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP), por exemplo, criticou a ideia em suas redes sociais e foi retuitado por Marcel Van Hattem (Novo-RS), que foi líder do partido na casa em 2019.

“Vejam os melhores sistemas tributários do mundo com anos de funcionamento, que já resolveram todo tipo de distorção e copiem! Não tem o que inventar, economia é economia em qualquer lugar do mundo, no Brasil não é diferente”, disse. “CPMF só de certo na Venezuela”, complementou.