Ato contra Gilmar às vésperas de STF decidir futuro de Flávio

As redes sociais ligadas ao bolsonarismo convocam para este domingo, 17, manifestações em todo o País pedindo o impeachment do ministro do STF Gilmar Mendes. No Twitter, robôs ajudaram a levar a hashtag pedindo o impeachment do ministro aos assuntos mais comentados do País.

À frente da mobilização para os atos estão movimentos como o Nas Ruas, ligado à deputada federal Carla Zambeli e apoiador do bolsonarismo. Acontece que os atos estão marcados para o domingo que antecede a sessão que vai julgar o mérito de liminares concedidas por Dias Toffoli e o próprio Gilmar paralisando a investigação do caso Fabrício Queiroz, a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro.

O presidente está quieto e evitando criar confusão com o STF. Seu filho Carlos deixou temporariamente as redes sociais, segundo informações de bastidores irritado pelo silêncio forçado para proteger o irmão com o qual não se dá bem. Mas a tropa virtual segue inflamada, ainda que com defecções –sites bolsonaristas estão apagando posts com críticas a Toffoli, por exemplo.

Será interessante ver a adesão aos atos e a reação do entorno do presidente à campanha pelo impeachment de um ministro cuja decisão reforçou a blindagem ao filho senador de Bolsonaro.