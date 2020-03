Ato esvaziado em Brasília tem mensagens anti-Congresso e STF

Vera Magalhães

O ato marcado e depois desencorajado deste dia 15 em defesa do governo reuniu algumas poucas pessoas no gramado em frente ao Congresso, em Brasília. Contrariando recomendações de médicos e do Ministério da Saúde para fazerem isolamento doméstico e evitarem contato com muitas pessoas, alguns militantes bolsonaristas foram à Esplanada e, como era previsto, empunharam faixas e cartazes com mensagens contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.

O protesto teve ainda caminhões de som e pessoas usando máscaras e lenços como tentativa de precaução contra o coronavírus, embora especialistas sejam claros em dizer que esse método não é efetivo.