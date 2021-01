Atuação de Bolsonaro ante Manaus faz impeachment voltar à boca do povo

O caos em Manaus, a bagunça para iniciar uma campanha de vacinação e o crescimento da pandemia de coronavírus no Brasil parecem ter trazido de volta a palavra “impeachment” para o debate público. Além da oposição, que já bate este bumbo há tempos, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e até o próprio Jair Bolsonaro voltaram a falar nesta possibilidade.

O atual ocupante do Palácio do Planalto, por exemplo, disse em entrevista para a Band que “esse inferno” que querem impor na vida dele “não vai colar”. “Tem 40 a 50 processos de impeachment. Não valem nada”, afirmou. O presidente da República, claramente irritado com a pressão, ainda disse que Maia e o governador de São Paulo, João Doria, “quem sua cadeira”. “Eles querem essa cadeira (da presidência) para roubar. Estamos dois anos sem corrupção. Isso incomoda o Maia e o Doria”, afirmou Bolsonaro.

Maia, por sua vez, em entrevista à CBN disse que o impeachment é um assunto que voltará à pauta, já que parte da sociedade demandará isso. Mas ressaltou que não é momento de discutir o tema no Congresso. “Não quer dizer que pedido vai ser aprovado…é julgamento político”, ressaltou. Já em coletiva com Doria, chamou o debate de “inevitável”.

A oposição na Câmara avisou que deverá apresentar nos próximos dias um novo pedido de impedimento de Bolsonaro. Rede, PSB, PT, PCdoB e PDT apontam crime de responsabilidade pela atuação do presidente da República ante a calamidade que se instaurou em Manaus.

“O presidente da República deve ser política e criminalmente responsabilizado por deixar sem oxigênio o Amazonas, por sabotar pesquisas e campanhas de vacinação, por desincentivar o uso de máscaras e incentivar o uso de medicamentos ineficazes, por difundir desinformação, além de violar o pacto constitucional entre União, Estados e Municípios”, afirmam os partidos em nota.

Já há também manifestações marcadas pedindo a saída de Bolsonaro. Além do panelaço que deverá ocorrer nesta sexta, há uma carreata agendada para o Rio de Janeiro nopróximo dia 23. Usuários das redes sociais também criaram um perfil para monitorar deputados que já se manifestaram pela abertura do processo.