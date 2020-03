Atuação de Guedes na pandemia tem baixa aprovação, diz XP

A atuação do ministro Paulo Guedes no combate à pandemia do coronavírus recebeu avaliação positiva de 32% da população em pesquisa divulgada pela XP Investimentos nesta sexta, 20. É o menor índice obtido no levantamento em comparação ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (56%), e ao presidente Jair Bolsonaro (40%). A avaliação negativa do titular da Economia, dada por 23% dos entrevistados, é similar à de Bolsonaro, de 25%. Já a de Mandetta é a menor, com 13% de avaliação péssima ou ruim.

Quase a totalidade da população (92%) acredita que a pandemia gera impacto negativo para a economia e, para 76%, haverá impacto na situação financeira pessoal. A preocupação casa com a percepção do brasileiro sobre a atual situação econômica do País. A fatia dos que acreditam que a economia está no caminho certo caiu de 47%, em fevereiro, para atuais 38%. Para os entrevistados, o maior responsável pelo atual situação no setor são o governo Lula, para 27% dos entrevistados, o governo Dilma (14%), o governo Temer (10%), fatores externos (14%), o governo Bolsonaro (17%) e não sei/não respondeu, com 18%.

Já a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro segue em patamares semelhantes ao período anterior pesquisado, em fevereiro deste ano. Sua taxa de bom e ótimo passou de 34% para 30%; a de ruim e péssimo não saiu do lugar (36%), e regular subiu de 29% para 31%.