Atual diretor da Abin, Ramagem comandará a PF

O presidente Jair Bolsonaro já decidiu quem comandará a Polícia Federal no lugar de Maurício Valeixo. O escolhido será Alexandre Ramagem, que atualmente comanda a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Ramagem conta com a simpatia de Bolsonaro e sua família. Ele foi responsável pela segurança de Bolsonaro enquanto candidato nas eleições 2018. Nesta sexta-feira, ao falar da saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, Bolsonaro elogiou a Abin pela “relação” que a agência sob o comando de Ramagem tem com o Planalto.