Audiência de senadora chia com PL da ‘Voz do Brasil’ na TV

Gustavo Zucchi

O feitiço virou contra o feiticeiro com a senadora Soraya Thronicke (PSL-MS). No que talvez achou que fosse uma “elogiável” ofensiva contra as emissoras de televisão, ela propôs um projeto de lei para levar a “Voz do Brasil” para televisão. Ao invés de aplausos dos bolsonaristas, acabou levando uma onda de impropérios em suas redes sociais. Ao ponto de ter de se defender. “Este PL é apenas um espelho do que já ocorre há muito tempo nas rádios, que é “A Hora do Brasil”. Nada mais justo equiparar. Nunca ninguém reclamou!”, disse.

“Quem tem concessão pública deve estar sujeito. Qual o espanto? Não quer veicular sai do canal aberto. Simples”, afirmou, tecendo mais uma leva de criticas pela ideia.