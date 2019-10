Marcelo de Moraes

A gravação das conversas de Jair Bolsonaro pedindo apoio aos parlamentares do PSL para tirar o deputado Delegado Waldir (GO) da liderança do partido irritou seus aliados. Para se ter uma ideia da reação dos bolsonaristas, o deputado Carlos Jordy (RJ), que apoia a indicação de Eduardo Bolsonaro (SP) para o posto, disse que quem gravou o presidente tem menos caráter do que um rato.

“Já vi muita trairagem com o presidente Bolsonaro, mas essa gravação clandestina da conversa entre ele e um deputado do PSL em q ele pede para assinarem a lista para a mudança de líder merece o prêmio traidor sangue puro. Esse vende até a mãe se necessário! Um rato tem mais caráter que você”, escreveu o deputado no Twitter.