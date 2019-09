Em café da manhã, Aras se aproxima de ruralistas

Marcelo de Moraes

Indicado para comandar a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras se reuniu hoje com senadores integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) num café da manhã.

A reunião foi coordenada pela senadora Soraya Thronicke (PSL-MS) e a fala de Aras deixou boa impressão no encontro. Na conversa, os senadores defenderam que a Constituição deve ser preservada e que a PGR precisa ajudar no desenvolvimento do Brasil.

Segundo os participantes do encontro, Aras disse que pretende agir sempre de forma preventiva, caso seu nome seja chancelado pelo Senado. “É uma bandeira nossa para que os danos não venham a se consumar. Quando estudamos o problema antes das medidas judiciais, encontramos interlocução com os órgãos responsáveis e as soluções”, disse Aras na reunião.

Aras também concordou com a defesa da Constituição, procurando atender ao interesse público. “Nesse sentido, a interlocução com órgãos públicos como o Senado é fundamental”, garantiu. Além de Soraya, participaram da reunião os senadores Sérgio Petecão (PSD-AC), Luis Carlos Heinze (PP-RS), Jayme Campos (DEM-MT), Zequinha Marinho (PSC-PA), Marcos Rogério (DEM-RO) e Nelsinho Trad (PSD-MT), além dos deputados Celso Maldaner (MDB-SC), Felício Laterça (PSL-RJ) e Neri Geller (PP-MT).