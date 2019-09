Mais espaço às câmaras temáticas do MPF

Equipe BR Político

O subprocurador Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo de Procurador-Geral da República, tem apontado a parlamentares que em sua gestão as câmaras temáticas do Ministério Público terão mais espaço. As sete que existem, são as responsáveis por emitir parecer técnico sobre os mais variados temas.

Com isso, o plano de Aras é ampliar as diretrizes desses órgãos para uniformizar a ação do MPF e criar consciência de unidade nas ações, de acordo com o que pessoas próximas a ele disseram ao Painel da Folha. O discurso gerou temor de que a autonomia de procuradores ficará em xeque.

Em sua romaria pelo Senado, Aras usou como exemplo conflitos em torno de obras como a usina de Belo Monte (PA), afetada por questões judiciais. Ele tem dito que, antes de um procurador abrir uma ação para barrar uma construção, deve ir ao local e atuar junto aos órgãos envolvidos para tentar chegar a um ponto comum.