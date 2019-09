Obras de infraestrutura no radar de Aras

Equipe BR Político

Quem mais deve ficar feliz com a indicação do subprocurador-geral Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República é o Ministério da Infraestrutura. Segundo o Valor, Aras pretende destravar grandes projetos de obras. Na quinta-feira, antes de anunciar o nome para o cargo, o presidente Jair Bolsonaro declarou que o escolhido para chefiar o MP não poderia atrapalhar o ministro da pasta, Tarcísio de Freitas, quando ele quisesse “rasgar uma estrada”.

Em conversas com o presidente e membros do governo, Aras teria explicado que cabe ao novo chefe da PGR mudar a postura do Ministério Público Federal, uma vez que os procuradores do MPF têm autonomia para pedir liminares contra obras de infraestrutura consideradas estratégicas para o governo.