Aras gastando sola de sapato

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para comandar a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras passou os últimos dois dias gastando sola de sapato pelos corredores do Senado para apresentar sua candidatura ao cargo. Seu nome precisa ser aprovado em sabatina e ser chancelado pelo plenário da Casa.

Nesta terça, Aras já passou pelos gabinetes dos senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Fabiano Contarato (Rede-ES). Mais tarde, deve conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), mas com ele já houve encontro anterior.

Nas conversas, Aras tem se declarado defensor da Lava Jato e tem falado muito sobre agenda de destravamento da economia.