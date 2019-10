Aumenta taxa de mortos pela polícia

Equipe BR Político

Dados do Núcleo de Estudos da Violência da USP mostram que o País teve uma alta de 4,3% no número de mortos pela polícia no primeiro semestre de 2019, em comparação com o mesmo período de 2018. As maiores altas ocorreram nos Estados do Amazonas, Amapá e Piauí. Outros 15 Estados, porém, tiveram queda no número de mortes provocadas por ação policial. O número de policiais mortos também caiu nos primeiros seis meses do ano na comparação com o primeiro semestre de 2018.

Ao todo, foram 2.886 pessoas mortas por policiais no período. No Estado do Amazonas, esse número cresceu 325% em comparação com 2018. No Piauí, o aumento foi de 262,5%, e no Amapá, de 242,1%. Apesar de esses três Estados serem os que registraram maior alta no número de mortes por policiais, em números absolutos, o Amapá, o Rio de Janeiro e o Pará são os Estados com mais letalidade policial. De acordo com os dados do G1, esses três Estados (AP, RJ, e PA) são também os que registram maior número policiais mortos.

O levantamento também mostra que não há relação direta entre a letalidade policial e a diminuição da violência. O Amazonas, por exemplo, foi o Estado que mais teve alta na letalidade policial, mas não foi o que mais teve redução no número de mortes violentas.